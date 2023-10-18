Emin Çölaşan: TRT bir iktidar kuruluşu

Sevgili okurlarım, TRT’nin ‘kutlamaları erteleme’ haberi medyaya düştüğünde gerçekten inanmadım ama biraz araştırınca olayın doğru olduğu ortaya çıktı. TRT bir sürü radyo ve televizyon kanalları olan bir iktidar kuruluşu. Devlet kuruluşu demiyorum çünkü artık sadece iktidarın sesi ve propaganda aygıtı. Olmayan gücünü sadece bu iktidar için kullanıyor ve aynı propaganda sürecini yurtdışında İngilizce ve Arapça yayınlarında da sürdürüyor. Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarını Hamas-İsrail savaşı nedeniyle ertelemiş! Sana ne savaştan, kutlamalar konusunda zaten ne yapacaktın ki şimdi hiç utanıp sıkılmadan bahane yaratıp ‘erteledik’ diyorsun ey borazan TRT!

Emin Çölaşan’ın yazısı