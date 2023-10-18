Emin Çölaşan: TRT bir iktidar kuruluşu

Sevgili okurlarım, TRT’nin ‘kutlamaları erteleme’ haberi medyaya düştüğünde gerçekten inanmadım ama biraz araştırınca olayın doğru olduğu ortaya çıktı. TRT bir sürü radyo ve televizyon kanalları olan bir iktidar kuruluşu. Devlet kuruluşu demiyorum çünkü artık sadece iktidarın sesi ve propaganda aygıtı. Olmayan gücünü sadece bu iktidar için kullanıyor ve aynı propaganda sürecini yurtdışında İngilizce ve Arapça yayınlarında da sürdürüyor. Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarını Hamas-İsrail savaşı nedeniyle ertelemiş! Sana ne savaştan, kutlamalar konusunda zaten ne yapacaktın ki şimdi hiç utanıp sıkılmadan bahane yaratıp ‘erteledik’ diyorsun ey borazan TRT!
SON HABERLER
Netanyahu’nun ‘insanlık reddeden’ tweet’i silindi
Binyamin Netanyahu’nun ofisi, başbakanın savaşın ‘insanlık ile orman kanunu arasında olduğunu’ söylediği tweet’i sildi.
Otomotiv şirketinden temettü kararı
Doğuş Otomotiv, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.
BTK, Twitter’a erişimin kısıtlanması için mahkemeye başvurabilir
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yarından itibaren Twitter bant genişliğinin daraltılması için mahkemeye başvurabilir.
Osman Kavala tam altı yıldır içerde
Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala altı yıl önce bugün gözaltına alındı. 2 bin 178 gündür hapiste.
Acun Medya satın aldı: ‘The 1% Club’ Türkiye’de
Acun Medya, BBC Studios imzalı zeka oyunu formatı ‘The 1% Club’ın haklarını satın aldı. Formatın yerli versiyonu TV8’de yayınlanacak.