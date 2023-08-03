Emin Çölaşan: Şimdi son kaleleri de ellerine geçiriyorlar

Recep Bey gerek YÖK ve gerekse rektörler konusunda iki gün önce yeni atamalar yaptı. Her zaman olduğu gibi YÖK’e kendi adamlarından beş yeni üye atadı. Sırada boş olan rektörlük atamaları vardı. 20 adet yeni rektör seçti. Tamamı AKP’li! Seçimde AKP’den aday adayı olmuş şahıslar. Partililer ve eski milletvekilleri. Cemaatlerin ve tarikatların adamları.

Kızılay tamam!.. Diyanet ve bütün kamu kurumları zaten çoktan beri tamam… Şimdi eksik kalan YÖK üyeleri ve rektörler idi. 208 üniversiteden birkaçı dışında üniversiteler zaten iktidarın elindeydi. Şimdi son kaleleri de ellerine geçiriyorlar. Özellikle üniversiteler çok önemli. Yandaşların kullanılacağı yeni karargâh üniversiteler! Parası bol, verimli bir maden. Kazmayı vurdukça altın çıkıyor! Güle güle kullansınlar, hayrını görsünler!

Emin Çölaşan’ın yazısı