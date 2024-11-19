Emin Çölaşan: Bir amiralin üniformasının üzerine geçirdiği sarık ve cübbesiyle tarikat ayinlerine katıldığına tanık olacakmışız

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Mehmet Sarı.

Üstelik Harp Okulu mezunu değil. Dolayısıyla kurmay da değil ama amiral yapılmış.

TSK’ya yıllar önce sözleşmeli subay olarak alınmış. Sivil üniversite bitirmiş, Yüksek Askeri Şura tarafından amiralliğe terfi ettirilmiş.

TSK’daki unvanının ‘Hoca efendi’ olduğu iddia ediliyor.

İnşallah günün birinde kendisini Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak da görürüz. Amin!

Ey benim şanlı ordum…

Atatürk ilkelerinin, Atatürk devrimlerinin koruyucusu, en büyük güvencemiz olan ordum!..

Demek ki gün gelecek bir amiralin bile tekke ziyaretlerine, üniformasının üzerine geçirdiği sarık, takke ve cübbesiyle tarikat ayinlerine katıldığına tanık olacakmışız.

Maşallah!

Ne diyeyim, Allah bu günlerimizi bize aratmasın.

Emin Çölaşan’ın yazısı