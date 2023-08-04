Emin Çölaşan: Aradaki farka, insanımızın nasıl kandırıldığına bakar mısınız?

Temmuz ayı ve yıllık enflasyon rakamları dün devletin TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) isimli kuruluşu tarafından açıklandı. Belli rakamlar vardır, TÜİK onları yukarıdan verilen talimatlar doğrultusunda açıklar. Duruma göre düşük gösterir ya da yüksek gösterir. Enflasyon rakamları da bu kuruluş tarafından özenle ve dikkatle gizlenir. Kısacası rakamlarda hile yapılır.

TÜİK’e göre geçtiğimiz temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 9.49 olmuş. Gerçek hayatta karşımıza çıkan rakam ise bir ayda yüzde 13.18. ENAG (Bağımsız Akademisyenlerin oluşturduğu Araştırma Grubu) gerçek temmuz rakamını böyle açıkladı. Aradaki farka, insanımızın nasıl kandırıldığına bakar mısınız.

Emin Çölaşan’ın yazısı