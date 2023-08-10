Emin Çölaşan: 40’tan fazla büyükelçi yıllardır bekletiliyor

Evet!.. Türkiye’nin yurt dışı temsilcilikleri bile AKP’nin arka bahçesi oldu. Eski AKP milletvekilleri, bakanlar, vekil adayları, bakan danışmanları, milletvekillerinin akrabaları ve torpilini bulan herkes yüksek maaşlarla büyükelçi, konsolos, müşavir ve ataşe yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yetiştirdiği 40’tan fazla deneyimli büyükelçi hiçbir görev verilmeden yıllardır Ankara’da bekletiliyor. Büyükelçilik çok müstesna bir unvandır. Devleti ve bayrağımızı temsil eden önemli bir makamdır. Kâtiplikten başlarsınız, ataşelik, konsolosluk, maslahatgüzarlık ve büyükelçiliğe uzanan zahmetli ve uzun bir yoldur. Yıllarca bu meslekte büyükelçi olabilmek için özveriyle çalışıp çabalayan diplomatlarımız görev beklerken onların yerine dışarıdan eski milletvekilleri, saray bürokratları büyükelçi yapılıyor. Büyükelçilik makamlarının AKP’li vekillerin emeklilik projesine dönüştürülmesi bu ülkede yapılan en büyük yanlışlardan biridir.

Emin Çölaşan’ın yazısı