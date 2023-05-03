Emin Alper’in ‘Arayış’ından ilk tanıtım: Acılarına karşı vadedilen bir cennet var

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, Emin Alper’in yönettiği ‘Arayış‘ dizisinden ilk tanıtım yayımlandı.

Disney+’ın merakla beklenen ‘Arayış‘ dizisinin ilk tanıtımı bugün yayıncının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 51 saniyelik fragmanda; zaman zaman doğanın güzelliğinin, zaman zaman mistisizmin öne çıktığı mekanlarda farklı inançlara uygun şekilde dua eden insanları görüyoruz. Görüntülere Mehmet Günsür’ün sesinden okunan şu metin eşlik ediyor:

“Mutluluk bir ada, kulaç attıkça uzaklaşan, asla ulaşamadığınız bir ada. Göz yaşlarını sil, tanrı seni unutmadı, terk etmedi. Derin bir suya dalar gibi bırak kendini. Ve hatırla. Mutluluk yok tek başına, umut var, cennet var. Benliğimiz aç, gerçek aşka aç. Acılarına karşı vadedilen bir cennet var. Kalbine güven, orada bir yerde…”

Maneviyat sömürüsü demeden bir durun

Yayın tarihi için ‘çok yakında’ notu düşülen dizi; metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş Nisan’ın (Aslı Enver) gizemli bir adada kendini arayış hikayesini konu alıyor.

Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşıyor. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamıyor ve bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılıyor.

Popüler kültürün, maneviyat temasını kazanç kapısı haline getirdiğini, ‘sömürdüğünü‘ düşünüp diziye mesafeli yaklaşanlar için de bir notumuz var.

Yönetmen Emin Alper, ‘Tepenin Ardı’, ‘Kız Kardeşler’ ve bol ödüllü ‘Kurak Günler’ gibi filmleriyle rüştünü yalnızca sinemada ispatlamakla kalmamış, ilk sezonunu çektiği platform dizisi ‘Alef‘le iyi yorumlar almıştı.