Emin Alper’in ‘Arayış’ından ilk kareler

Başrollerini Mehmet Günsür ve Aslı Enver’in paylaştığı, Emin Alper’in yönettiği ‘Arayış‘ dizisinden ilk kareler yayımlandı.

Aslı Enver, Mehmet Günsür

Son filmi Kurak Günler’le ulusal ve uluslararası çok sayıda ödül alan Emin Alper’in yönettiği dizinin özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ile Özlem Yücel yazdı.

Yayın tarihi kesin olmamakla birlikte ‘çok yakında’ yayınlanacak dizi, metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş Nisan’ın (Aslı Enver) gizemli bir adada kendini arayış hikayesini konu alıyor. Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşıyor. Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamıyor ve bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılıyor.

Başrollerdeki Enver ve Günsür’e; Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu’nun yer aldığı zengin oyuncu kadrosu eşlik ediyor.