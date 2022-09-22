‘Emily in Paris’in üçüncü sezonundan ilk görselleri paylaşıldı

Dijital dizi/film platformu Netflix, Darren Star’ın yaratıcısı ve yapımcısı olduğu, Emmy ödüllü popüler dizisi ‘Emily in Paris‘in üçüncü sezonundan ilk görselleri paylaştı.

Fotoğraflar: Netflix

2021 Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi komedi dizisi’ dalında ödül kazanan Emily in Paris, merak uyandıran bir finalle 2’nci sezonunu noktalamıştı. ”Emily, Fransa’nın başkenti Paris’teki yaşamına devam edecek mi yoksa ABD’nin Chicago kentine mi dönecek” sorusunun yanıtı Gabriel’le ilişkilerinin nasıl seyredeceği merak konusu olmuştu.

Netflix, Lucas Bravo, Camille Razat, Ashley Park ve Philippine Leroy-Beaulieu dahil olmak üzere temel kadrosuyla geri dönecek dizinin üçüncü sezon konusunu ve görsellerini paylaştı.

Dizinin konusu şöyle: “Emily, hayalindeki iş için Chicago’dan Paris’e taşındıktan bir yıl sonra, kendini hayatının her alanında önemli yol ayrımlarında bulur. İki farklı yol arasında kalan Emily, bir yandan iş ve aşk hayatında sadakatinin nerede olduğuna karar vermek ve bu kararların Fransa’daki geleceği için ne anlama geldiğini bulmak zorunda kalır. Diğer bir yandan da Paris’teki hayatının ona sunduğu maceralara ve şaşırtıcı fırsatlara kendini kaptırmaya devam eder.”

Netflix, ayrıca, Lily Collins’in ‘Emily Cooper’ rolüne geri döneceği üçüncü sezonla ilgili özel haberlerin ‘Tudum: Netflix’ten Küresel Bir Şölen’ etkinliğinde paylaşılacağını belirtti. Etkinlik, 24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Netflix Türkiye’nin Youtube kanalından izlenebilecek.