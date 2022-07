Emekli olduğunu duyurmuştu: Ben Affleck ‘Aquaman’de yeniden pelerinini giyiyor

Şarkıcı Jennifer Lopez’le evliliğiyle gündemde olan oyuncu Ben Affleck ‘Aquaman’in yeni filminde yeniden Batman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Fotoğraf: Instagram

DC Comics evreninin süper kahramanlarından ‘Aquaman’in ilk filmi 2018’de gösterime girmişti. Jason Momoa’nın Atlantis krallığını varisini canlandırdığı filminin devamı ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ 17 Mart 2023’te vizyonda olacak.

Filmde bir diğer DC evreni üyesi Batman’i bir dizi filmde canlandırdıktan sonra pelerinini çıkarıp süper kahramanlıktan emekli olduğunu duyuran Affleck de rol alıyor.

Momoa haberi Instagram hesabından duyurdu. Meslektaşıyla fotoğraflarını paylaştığı gönderisine ”Ben ve Arthur yeniden bir arada. Seni seviyorum ve özledim Ben” notunu düştü.