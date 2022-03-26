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Yaramazlara biraz batar!

Emekli öğretmen, eşini bıçaklayarak öldürdü


Bursa’da 70 yaşındaki emekli öğretmen, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktrdığına göre Karacabey ilçesinde, Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak’taki evlerinde Yusuf Karayün’le eşi Aynur Karayün (62), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.


Tartışma sırasında eşini defalarca bıçaklayan Yusuf Karayün, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Yusuf Karayün’ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aynur Karayün’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Yusuf Karayün, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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