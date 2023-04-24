Deprem bölgesinde tepki çeken moloz döküm işlemi yargıya taşıdı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu emek-meslek ve çevre örgütleri, Hatay’da yerleşim alanlarının, hastanelerin, ibadet yerlerinin, zeytinlik bölgelerinin ve sulak alanların moloz döküm alanı olarak kullanılmaması için Hatay 2’nci İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde molozların hayati noktalara dökülmesi tepki çekmişti. Konu yargıya taşındı.

Dava dilekçesinde ayrıştırılmamış atıkların 85 bin toksik madde içerdiği, moloz dökümünün bölge halkı ve gelecek kuşakların yaşamlarını tehdit ettiği belirtildi.

Atıkların tarım ve sulan alanlara, zeytinliklere depolanmasının, biyoçeşitlilik, yeraltı su rezervleri, yerüstü su kaynakları ve nitelikli tarım toprakları için de ciddi tehlike olduğu vurgulandı.

Dilekçede bu tehlikenin giderilmemesi halinde hem kaynaklar hem de halk sağlığı için geri dönüşsüz zararlar doğacağının altı çizildi.

Moloz kaldırma çalışmalarının yaşam alanları ile kaynaklarından uzakta, mümkün olan en sağlıklı koşullarda yürütülmesi istendi.

Dava dilekçesinde, bu yöndeki idari işlemlerin idare savunması alınmaksızın derhal durdurulması ve iptali talep edildi.