Elton John Twitter’ı bıraktı, Elon Musk ‘rahatsızlığın’ sebebini sordu

Britanyalı müzisyen Sir Elton John, Twitter’a veda ettiğini yine platformdaki hesabından duyurdu.

Ünlü müzisyen 1 milyondan fazla takipçisi olan @eltonofficial hesabından, “Yanlış bilgilerin kontrolsüzce yayılmasına izin veren son politika değişiklikleri nedeniyle artık Twitter’ı kullanmamaya karar verdim” diyerek platforma veda etti.

‘Hayatım boyunca insanları bir araya getirmek için müziği kullanmaya çalıştığını’ yazan Elton John, “Yanlış bilgilerin artık dünyamızı bölmek için kullanıldığını görmek beni üzüyor” dedi.

Twitter’ın patronu Alon Musk Alton John’un kararına bir soruyla karşılık verdi: “Müziğini seviyorum. Umarım geri gelirsin. ”diye yazdı Musk. Sizi endişelendiren spesifik bir yanlış bilgi var mı?”

Twitter bir süre önce, Covid pandemisi hakkında yanlış bilgilerle mücadele etme politikasını uygulamadan kaldırdı. Ayrımcılık yaptığı için platformdan yasaklanan, aralarında Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da olduğu isimler, Elon Musk affıyla geri dönmüştü.

Twitter’ı bırakmak, ‘Kanada’ya gidiyorum’ demek gibi

Elton John’un açıklamasına gelen yorumlar arasında biri özellikle dikkat çekiciydi. Kullanıcı, ‘bugün Twitter’ı bırakanları’nın dünün ‘Kanada’ya gidenler’i olduğunu yazdı.

ABD’de Demokrat partiyi destekleyen liberaller ve yelpazenin daha solunda yer alanlar, Trump’ın başkanlık yaptığı yıllarda (2017-2021) ülke demokrasisine verdiği zarardan duydukları rahatsızlığı ‘Tekrar kazanırsa Kanada’ya taşınacaklarını’ sözleriyle belirtiyorlardı.