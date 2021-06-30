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Yaramazlara biraz batar!

‘Elşebab’ adlı jilet markası polisi alarma geçirdi: Örgüt bağlantısı araştırılıyor

Mozambik’te, radikal İslamcı terör örgütü Eş-Şebab’la aynı adı taşıyan bir jilet markası polisi ve siyasi otoriteyi alarma geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

Polis, ‘Elşebab’ adlı (örgüte El-Şebab da deniyor) jilet markasının, El Kaide’nin Afrika uzantısı olarak değerlendirilen ve başta Somali olmak üzere birden fazla ülkede faaliyet gösteren örgütle ilişkisi olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.


Polis şefi Bernardino Rafael, geçen yıl satılmaya başlanan markanın, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde faaliyet gösteren örgütün propagandasının bir parçası olabileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Markanın geçen yıl Cabo Delgado’da piyasaya sürüldükten sonra şimdi de Manica’da satıldığına dikkat çeken Rafael, örgütle bir ilgisi varsa gerekenin yapılacağını ifade etti.

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