Elon Musk’ın X’te başlattığı bir canlı yayın daha dondu

ABD’li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu X’te (Twitter) açtığı canlı yayınlardan biri daha donunca suçu ‘yoğunluk’ta buldu, şirket çalışanlarına mail attı.

Görsel: Twitter

Musk, bugün sığınmacılarla ilgili durumu ‘filtresiz’ olarak görmek için yanına Cumhuriyetçi Kongre üyesi Tony Gonzales’i de alarak Teksas sınırına gitti.

Burada yerel politikacılar ve kolluk kuvvetleriyle görüşen Musk Twitter’da canlı yayın açtı. Ama teknik sorunlar nedeniyle yayın dondu.

The New York Times’ın teknoloji muhabiri Ryan Mac’in Twitter’dan aktardığına göre Musk yayın ardından şirket çalışanlarına “Lütfen bunu düzeltin” diye bir mail yolladı.

Musk, yayın donmadan önce, çok fazla izleyici olacağından ve yayının çökeceğinden endişe ettiğini söylemişi. Bu ABD’li işinsanının arızalarda sık sık tekrarladığı bir gerekçe.

Daha önce Florida Valisi Ron DeSantis’le sorunlu bir yayın yapan Musk ve ekibi, teknik zorlukların ‘sunucuların erimesinden’ kaynaklandığını iddia etmişti.