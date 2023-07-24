Elon Musk’ın ‘konum’ bilgisi Dogecoin’ı fırlattı

Elon Musk’ın Twitter profilindeki değişiklik sonrası kripto para birimi Dogecoin fırladı. Elon Musk profilindeki konum kısmına ‘𝕏Ð’ ekledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sayıları her geçen gün artan kripto para birimleriyle dalga geçmek için kurulan Dogecoin adlı kripto paranın piyasa hacmi bir yılda 80 kattan fazla artarak 2 milyar doları aşmıştı.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de satın alan Elon Musk da 2021 ve 2022’de sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle küresel piyasalarla ‘oynamıştı.’

ABD’li iş insanı, Bitcoin, Dogecoin ve Shiba’nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan tweet’ler atmıştı. Nisan başında da Twitter’ın logosu Dogecoin’in logosuyla değiştirilmiş ve Dogecoin fırlamıştı.

Musk’ın kendi profilinde yaptığı bir değişiklik yine Dogecoin’in fırlamasına sebep oldu.

Twitter’ın sahibi, profilindeki konum kısmına ‘𝕏Ð’ ekledi. ‘X’ Twitter’ın yeni adını işaret ederken ‘Ð’ harfi de Dogecoin’in sembollerinden biri. Dogecoin bu değişiklikten sonra yaklaşık yarım saat içinde yüzde 7,11 değer kazandı.

Wayback Machine’den elde edilen bilgilere göre, Musk’ın profilinde önceden konum bilgisi bulunmuyordu.

Musk’ın değişikliğinden önce 0,0714’ten işlem gören Dogecoin değişiklikten sonra 0,0765’i gördü. Dogecoin şu an 0,0735 seviyesinde.

Elon Musk’ın amaçlarından biri Twitter’ı bir ‘süper uygulamaya’ dönüştürmek. Musk’ın kripto paraları da uygulamaya entegre etmek istediği belirtiliyor. Dogecoin, Musk’ın ‘süper uygulamasında’ önemli bir yer kaplayabilir.