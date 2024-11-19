Elon Musk, Trump’ın ekibini ‘bunalttı’: ‘Sanki eş başkan’

5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ı destekleyen milyarder Elon Musk, iddiaya göre yeni başkanın çevresindeki yetkililer arasında rahatsızlık yarattı. Bir kaynak, “Sanki eş başkanmış gibi davranıyor” dedi.

Fotoğraf: Elon Musk / X

Euronews Türkçe‘nin haberine göre Musk’ın, Trump’ın ikinci başkanlık dönemine dair görüşlerini ekibe dayattığını ve yeni görevine başlama sürecini organize etmeye çalışan geçiş ekibini rahatsız ettiği belirtildi.

NBC’ye konuşan kaynaklara göre Musk, son dönemde Trump’ın Florida’daki ünlü malikanesi Mar-a-Lago’da çok fazla vakit geçiriyor.

İsmini açıklamak istemeyen kaynaklara göre bu durum, Trump’ın yakın çevresinde Musk’tan daha uzun süredir bulunan insanlar üzerinde yıpratıcı bir etki bırakıyor. Başkanın çevresi Musk’ın ‘haddini aştığını’ düşünüyor.

Kaynaklardan biri “Kendisi sanki eş başkanmış gibi davranıyor ve bunu herkesin bilmesini sağlıyor” dedi.

İddialar üzerine geçiş ekibi sözcüsü Karoline Leavitt şunları söyledi:

“Elon Musk ve Başkan Trump, ‘Amerika’yı Tekrar Harika Yapmak’ için birlikte çalışan müthiş arkadaşlar ve parlak liderlerdir.

Elon Musk nesilde bir kez görülen bir iş lideridir ve federal bürokrasimiz onun fikirlerinden ve verimliliğinden kesinlikle faydalanacaktır.”

Musk, 5 Kasım’da seçim sonuçlarını izlemek için Mar-a-Lago’ya gitmiş ve iddiaya göre haftanın büyük bölümünü orada geçirmişti. Kaynaklar milyarderin Trump’la telefon görüşmelerine de katıldığını söylüyor.

Bir diğer kaynak da Musk’ın ‘her konuda bir fikri olduğunu’ ve bunları dayatarak Trump’ın ekibini rahatsız etmeye başladığını belirterek şunları söyledi:

“Her şey hakkında söz sahibiymiş gibi görünmek istiyor. Söz sahibi olmasa bile.”