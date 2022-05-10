Elon Musk ölürse Twitter’ı kime bırakacağını açıkladı!

Tesla CEO’su Elon Musk Twitter’ı ‘oyun bahçesi’ olarak kullanmaya devam ediyor. ‘Ölürsem’ paylaşımının ardından bu kez Twitter’ı kime bırakacağı duyurdu.

Dünyanın en zengin insanı, Twitter’ın yeni sahibi ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımı yapmıştı.

Yine gündeme gelmeyi başaran Musk’ın bu paylaşımının 1 milyonun üzerinde beğeni almış ve altında yüzlerce yorum yazılmıştı.

Bı yorumlardan biri de 95 milyon üyesi olan Youtuber Jimmy Donaldson, bilinen adıyla Mr. Beast’e ait.

‘Ölürsen Twitter benim olsun mu’ diye soran Mr Beast’e Musk yanıtı OK oldu.

Ok — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Mr Beast aralarındaki bu diyaloğun ekran görüntüsünü ‘geri basmak yok‘ notuyla paylaştı.