Elon Musk, aradığı ‘aptal’ı buldu: Twitter CEO’luğunu bırakıyor

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirket için yeni bir CEO’yu işe aldığını duyurdu.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Twitter için yeni bir CEO işe aldığımı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yaklaşık 6 hafta içinde başlayacak” ifadesini kullandı.
Yeni CEO’nun ardından şirketteki görevinin ne olacağına da değinen Musk, kendi rolünün Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkan (CTO) olacağını, ürün, yazılım ve hizmetleri denetleyeceğini belirtti.
Elon Musk, geçen yıl şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar ‘aptal’ birini bulur bulmaz Twitter CEO’luğu görevinden istifa edeceğini, sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini belirtmişti.
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