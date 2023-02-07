Elif Çakır: Şu soruları sormamız gerekiyor

Evet, öyle büyük bir felaketle karşı karşıyayız ki bu defa iktidar yöneticilerinin “acımız büyük, üzüldük, yaraları saracağız, devlet tüm kurumlarıyla hareket geçmiştir” laflarıyla geçiştirilmeyecek, ayaklarına giydikleri botlarla, başlarına geçirdikleri AFAD şapkalarıyla deprem bölgesinden verecekleri fotoğraflarla geçiştiremeyeceği bir felaket.

Kimse kalkıp yeri ve zamanı değil aklı vermeye, parmağı sallamaya kalkışmasın. Ama şu soruları evet, şimdi sormamız gerekiyor.

Maraş’ta deprem olması devlet yetkilileri için sürpriz miydi, değildi.

Çıkıp “orası deprem bölgesi değildi, Maraş’ta biz deprem beklemiyorduk, elimizde öyle bir veri yoktu” diyebilirler mi?

Hastaneler niye yıkıldı depremde. Yıkılacak hastanelere yapım ruhsatı nasıl verildi.

20 yıllık iktidar 20 yılda ne yaptı? öncelikleri ne oldu? çöken 10 yıllık, 5 yıllık binaların sorumlusu kimler?

Sormayalım mı bu soruları? Felaketlerde can kaybı kader değil, sorumlusu kötü yöneticilerdir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeyler söylemesi, izah etmesi gerekiyor.

Bilim insanlarının uyarıları niye dikkate alınmadı? Geliyorum diyen Maraş depremi için devlet ne yaptı? İktidar partisi hangi önlemleri aldı? Uzmanların ikazları dikkate almış olsaydı bugün Maraş, Hatay, Adıyaman, Antep bu durumda olmayacak, can pazarına dönmeyecekti.

Elif Çakır’ın yazısı