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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Erdoğan haklı

Bu kadar insanımızı Ankara’nın tedbirsizliği, kötü yönetimi öldürdü.

Geliyorum diye diye gelen Maraş depremin sorumlusu kim? 


Sayın Erdoğan haklı. Maraş, Hatay, Adana, Antep, Adıyaman, 7.7 büyüklüğündeki deprem “kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya” koyuyor.

Dolayısıyla evet 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Maraş ama bunca can kaybının sebebi, 7.7 büyüklüğündeki depremin felakete dönüşmesinin merkez üssü Ankara’dır.

Kötü yönetim sebep Maraş, Hatay, Adıyaman, Antep neticedir.

Elif Çakır’ın yazısı

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