Elif Çakır: CHP, eski CHP olarak mı kalsın

(Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ilgli) İktidar cenahının mutlu olması gerekirdi, tuhaftır ki memnun olmadılar, sevinmediler.

Ama ben en çok AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin’in tepkisini yadırgadım. Ve itiraf etmeliyim ki hakkaniyet ölçüsünü aşan “Başörtüsü yasağı CHP’ye rağmen çözüldü. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin” sözlerini okuduğumda üzüldüm, şaşırdım.

Başörtüsü yasağı CHP’ye rağmen mi çözüldü sahiden de? AK Parti 2011 yılında Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin verdiği destekle başörtüsü sorunu çözmedi mi?

Hakiki özrün ölçüsü nedir? CHP değişmesin, CHP eski CHP olarak kalsın mı mesela?

Eski CHP olarak kalması daha mı iyi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “CHP başörtüsü ve inanç özgürlüğü ile alakalı sicilini temize çekmek istiyor. Oy tabanını genişletme hamlelerini elinden geldiğince yapmaya çalışıyor” demiş. Sayın Yanık bunun ne mahzuru var? Bir siyasi partinin oy tabanını genişletmek için hamleler yapmasından daha doğal ne olabilir? AK Parti oy tabanını genişletmek için hamleler yapmıyor mu?

Elif Çakır’ın yazısı