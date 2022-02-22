Elif Çakır: Berat Albayrak bu kötü gidişi gördü de ondan mı bırakıp gitti?

Geçen hafta Hazine’nin yüzde 7.25 faizli 3 milyar dolar borçlandı!

Yunanistan yüzde 1 faizle borç bulabiliyor, biz yüzde 6’larla borçlanıyorduk artık yüzde 7’lere çıktı…

Çünkü iktidar, ülkeyi düzlüğe çıkacağı konusunda yatırımcıların güveneceği bir program ortaya koyamıyor. Böyle olunca da “risk primi” yüksek seyrediyor, ona göre de Türkiye yüksek faizle borç bulabiliyor!

Bu yüzden, 2020 bütçesine Erdoğan 224 ne kadar ödenek koydu, biliyor musunuz? Tam 224 milyar lira!

Türkiye bu kadar faizci bir iktidar gördü mü?

Acaba Berat Albayrak bu kötü gidişi gördü de ondan mı bırakıp gitti ve bundan mı “Allah sorunumuz hayretsin” diye yazdı görevden “affını” duyuran açıklamasına?

Bilmem ama evet, Allah sonumuzu hayreylesin!

Elif Çakır’ın yazısı