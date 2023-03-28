‘Elemental: Doğanın Güçleri’ filminden fragman: Zıt kutuplar birbirini çeker

Disney ve Pixar imzalı senenin merakla beklenen animasyonlarından ‘Elemental: Doğanın Güçleri’nden Türkçe fragman yayımladı. Film, 16 Haziran’da vizyonda.

Fotoğraf: Disney

Peter Sohn’un yönettiği, ‘Zıt kutuplar birbirini çeker’ sözünü temel alan animasyon seyircileri Element Şehri’ne götürüyor.

‘Elemental: Doğanın Güçleri‘, ateş, su, toprak ve hava elementlerinden sakinlerin bir arada yaşadığı Element Şehri’nde geçiyor.

Zorlu, kıvrak zekalı ve ateşli genç bir kadın olan Alev ile eğlenceli, hayatı akışına bırakan, duygusal Deniz’in dostluğunu merkezine yerleştiren filmde bu arkadaşlık, Amber’ın yaşadıkları dünyaya dair olan inançlarını değiştirecek.

Ateş ve su elementinden iki zıt kutbun macera dolu serüveni seyircilere fantastik bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Yayınlanan ilk tanıtımı ve de konusuyla büyük merak uyandıran animasyondan ‘Değişim’ adı verilen ikinci tanıtım yayınlandı.

Yapımcılığını Denise Ream’in üstlendiği animasyon 16 Haziran‘dan itibaren beyazperdede seyredilebilecek.