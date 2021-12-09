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Yaramazlara biraz batar!

Elektroşokla avlanan 1,3 ton balığa el kondu: ‘Katliam yapılıyor’

Kayseri’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 1 ton 290 kilogram siraz balığına el kondu.

Fotoğraf: AA

AA’nın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasından aktardığına göre ​İl Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla, kentte faaliyet gösteren su ürünleri depo ve toptan satış yerlerinde denetim yaptı.


Denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı şekilde avlanmış, 1 ton 290 kilogram menşei belgesi olmayan siraz (Capoeta pestai) balığı bulundu. Balıkların mülkiyeti kamuya geçirilerek sorumlulara cezai işlem uygulandı.

Balıkların elektroşok yöntemiyle avlandığının uzman personelce belirlendiğini aktaran ve bu şekilde avcılıkla ‘katliam’ yapıldığını belirten Şahin, “Böyle eylemler gerçekleştiren vatandaşımız veya yasal olarak faaliyet gösteren kooperatif üyeleri var ise bu kooperatiflerin sözleşmeleri feshedilerek, mevzuatlar ve sözleşme hükümleri gereğince idari yaptırım uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

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