Elektronik kelepçeyle uyuşturucu satışına iki tutuklama

Ankara’da ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe adli kontrolüyle serbest bırakıldıktan sonra tekrar uyuşturucu satarken yakalanan Mustafa D. ile arkadaşı F.T., tutuklandı.
Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde oturan Mustafa D.’nin evde uyuşturucu sattığı bilgisini alan polis, çalışma başlattı. Eve girip çıkan E.D.’nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. E.D.’nin yanı sıra eve girip çıkan R.K., M.T. ve E.B. de gözaltına alındı. Şüpheliler, Mustafa D.’den uyuşturucu madde almak için gittiklerini söyledi.
Bunun üzerine eve operasyon düzenlendi. Mustafa D. ile F.T. gözaltına alındı. Evde, 205 gram marihuana, 40 gram eroin ele geçirildi.
Mustafa D.’nin daha önce ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Bu tedbir nedeniyle evden çıkamayan Mustafa D.’ye, uyuşturucuyu arkadaşı F.T.’nin götürdüğü ve birlikte sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.