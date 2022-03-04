Elektrik dağıtım şirketinde çalışan avukata 23 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması

Ankara’da hukuk müşaviri olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketini 23 milyon lira dolandırdığı öne sürülen avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

AA’nın aktardığına göre Ankara ve çevre illere elektrik dağıtımı sağlayan şirket yetkilileri, 15 yıllık personel Adnan A.’nın son beş yılda usulsüz işlemlerle şirketi dolandırdığı suçlamasıyla 25 Ocak’ta Ankara başsavcılığına şikayette bulundu.

Nitelikli dolandırıcılık

Savcılık, avukatların görev suçlarında özel soruşturmaya tabi olması nedeniyle soruşturma için adalet bakanlığına başvurdu. İzin üzerine Adnan A. hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında imzasının bulunduğu işlemlerle ilgili incelemelerde Adnan A.’nın, sahte evrakla davaları kaybetmiş gibi gösterip dosya ücreti, temyiz harcı vb. ödemeler için şirketten para aldığı aldığı belirlendi. Toplam dolandırıcılık rakamı ise 23 milyon dolar olarak saptandı.

ABD’deymiş

e-Tebligat üzerinden ifadeye çağrılan Adnan A., ABD’de bulunduğunu belirterek suçlamalarla ilgili tüm evrakı talep etti, evrakı inceledikten sonra Türkiye’ye gelerek ifade verebileceğini iletti.

Adnan A.’nın suç ortağı olup olmadığı da araştırılıyor.