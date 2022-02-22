Elektrik akımına kapılan kiracı ‘Tuzak kurdu’ diyerek ev sahibinden şikayetçi oldu

Bodrum’da elektrik akımına kapılıp yaralanan kişi, ev sahibinin kendisine tuzak kurduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

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AA’nın haberine göre Akyarlar Mahallesi’ndeki kiraladığı evde yaşayan ve ticaretle uğraşan Ümit Arslan önceki akşam İstanbul’dan evine geldi.

Sabah evden dışarı çıktığında eli açıktaki elektrik kablosuna temas eden Arslan, akıma kapılarak yaralandı.

Komşularının ihbarıyla eve gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Arslan, ev sahibinin kendisine tuzak kurduğunu ileri sürerek jandarmaya şikayette bulundu.

Arslan, ev sahibinin kendine evi boşaltması için ihtarname gönderdiğini ancak kira sözleşmesinin devam ettiğini iddia etti.

Arslan “Allah’tan ben buraya çoluk çocuğumla gelmedim. Çocuğum kabloyu tutabilirdi. Ben bunu yargıya intikal ettireceğim. Benim kira kontratım devam ediyor. Burada tadilat yapılacaksa bana bilgi verilmesi lazım” dedi.

‘Kaçak elektrik’ iddiası

Ev sahibinin avukatı Caner Ernez de iddiaların asılsız olduğunu savundu. Ernez, kiracı Arslan’a kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği noter aracılığıyla bildirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Buna rağmen evden çıkmayacağını belirtmiş ve bu sebeple tarafımızca tahliye davası başlatılmıştır. Mevcut halde kiracı tarafından kiralanan 1+1 evin elektrik aboneliği yoktur, dolayısıyla yasal yoldan bu evde elektrik enerjisi bulunması mümkün değildir. Ayrıca müvekkil ev sahibi İstanbul ilinde ikamet etmekte olup şu an elektrik aksamıyla ilgili bir tadilat söz konusu değildir. Tahminimiz kiracı Ümit Bey’in kaçak yoldan elektrik elde etmek için elektrik tesisatı ile uğraştığıdır. Şikayet ve tazminat talebi hakkımızı saklı tutuyoruz.”