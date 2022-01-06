Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, son göstergelere bakarak ”Erdoğan’ın iktisadi görüşü iflas etti” yorumunu yapıyor. Şubat ayında Suudi Arabistan’dan kaynak gelebileceğine işaret eden Zelyut, bunun geçici bir çözüm olduğunu vurgulayarak ABD merkez bankasının hamleleri hakkında uyarıyor.