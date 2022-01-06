Antalya’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Feyyaz Çalış, elindeki malzemelerin bina yanından geçen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Çalış’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Çalış’ın iki çocuk babası olduğu ve eşinin üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.