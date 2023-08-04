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Yaramazlara biraz batar!

Elçin Poyrazlar: Trump’a yöneltilen suçlamalar ABD’de hiçbir başkana daha önce yöneltilmedi 

Trump’a yöneltilen dört ayrı suçlama ABD tarihinde hiçbir başkana daha önce yöneltilmemiş suçlamalar. 

İddianameye göre Trump, ABD’yi dolandırmaya yönelik komplo, seçmen heyetini engellemeye yönelik girişim, yurttaşları oylarının sayılmasını engelleme yoluyla haklarından mahrum etme ve resmi soruşturmayı engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya. 


Seçimde hile yapıldığı yönünde ‘yaygın ve istikrarı bozucu’ yalanların bu komplolara dayandığının ifade edildiği iddianamede, Trump’ın ABD federal hükümetinin temel işleyişini hedef aldığı görüşü yer alıyor. 

Kamuoyuna açık iddianame, “Sanık Donald Trump ABD’nin 45. başkanı ve 2020 seçimlerinde adaydı. Sanık 2020 başkanlık seçimlerini kaybetti. Kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlıydı” ifadeleriyle Trump’ın hedefini özetlemiş. 

Elçin Poyrazlar’ın yazısı

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