El sanatları öğretmeni, ölen hamile kedinin karnından yavrularını çıkararak kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir el sanatları öğretmeni, ölen kedinin hamile olduğunu anlayınca karnını açarak üç yavruyu kurtardı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığı İnegöl Belediyesi’nin açıklamasına göre Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önünde hamile bir sokak kedisi, köpeğin saldırısına uğradı.

Güvenlik görevlileri, saldırıda can veren kediyi görünce, merkezde görevli, hayvanlara ilgisiyle bilinen el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas’a haber verdi.

Evinde de hayvanları bulunan ve daha önce pek çok kez kedi, köpek ve koyun doğumuna yardımcı olan Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince köpeğin ağzından alarak kültür merkezindeki atölyesine götürdü.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla kedinin karnını açan Sivas, üç yavruyu çıkarıp her birine kalp masajı yaparak hayata tutunmalarını sağladı.

Yaklaşık 10 dakika süren çabanın ardından İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bilgi verildi. Yavrular, burada yeni doğum yapmış bir anne kedinin yanında korumaya alındı.

Ölen kedinin köpeğin ağzından alınarak merkeze getirilmesi ve karnı açılarak yavruların kurtarılması süreci hem kültür merkezi güvenlik kameralarına yansıdı hem de cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

‘Beklesek yavruları kurtaramazdık’

Olayı öğrenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, hayvansever Sivas’ı makamında kabul etti.

Kedinin karnındaki yavruların canlı olduğunu fark ettiğini belirten Sivas, şöyle devam etti: “Ben hayvanı alarak yukarı çıkardım. Müdahalemizi ettik ve içindeki üç yavruyu hayata döndürdük. Yavru kediler şu an hayattalar. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne teslim ettik. Bu aslında benim ilk kez yaptığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri çok kedi köpek kurtardım. Hayvanlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Bu olayda da acil bir karar vermek gerekiyordu. Yavrular bir iki dakika içinde nefessizlikten öleceklerdi. Veteriner çağırıp beklesek yavruları kurtaramazdık.”

Duyarlı davranışı için Sivas’a teşekkür eden belediye başkanı Taban, “Anne kedinin öldüğünü ve hamile olduğunu fark ederek beraberinde hemen bulunduğu yerde bir operasyona girişilmesi takdire şayan bir şey. Çok ciddi bir cesaret bu” dedi.