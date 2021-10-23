Ekvadorlu sprinter Alex Quinonez vurularak öldürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet ederek, kentteki almak istedikleri araziyle ilgili engellerin çözülebilmesi için valinin bypass edilip konunun direkt bakanlık tarafından çözülmesini istemiş.