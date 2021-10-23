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Yaramazlara biraz batar!

Ekvadorlu sprinter Alex Quinonez vurularak öldürüldü

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve yedinci olmuştu.


Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

Ekvador Olimpiyat Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre 32 yaşındaki Alex Quinonez, Guayaquil şehrindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldü.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, cinayetin ‘cezasız kalmayacağını‘ söyledi.

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