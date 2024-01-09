Ekvador’da OHAL: Silahlı grup stüdyoyu bastı

Ekvador’da silahlı bir grup, kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında bastı, çalışanları rehin aldı.

Görsel: TC Television

Güney Amerika ülkesinde, bir çete liderinin hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti.

AA’nın haberine göre ‘TC Television’ isimli devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı gruplarca basıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koydukları görüldü.

Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer alıyor.

Öte yandan ülkenin çeşitli noktalarında patlama seslerinin geldiği ve dört polis memurunun da kaçırıldığı belirtiliyor.

Yerel medya, ülkenin kuzeyindeki bazı şehirlerde araçların kundaklandığını bildirdi.

Ulusal Adalet Mahkemesi Başkanının evinin yakınında da bir patlama meydana geldiği ifade ediliyor.

Ne olmuştu?

‘Los Choneros’ çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar’ın 7 Ocak’ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti.

Villamar, 2011’de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çete liderinin hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.