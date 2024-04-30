Ekspres vize artık 10 Yunan adasında geçerli

Yunanistan’ın Türk vatandaşlarına beş Yunan adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 adada geçerli olacak.

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Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği X’teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Türkiye’den gelen ziyaretçiler artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek. Halihazırda 30 Mart’tan bu yana İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ekspres vizeyle gidilebiliyordu.

Ekspres vizeden faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim edilebiliyor.

Girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasında feribot seferi düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için 1-7 gün arasında geçerli olacak vize veriliyor.

Adalar için alınan ekspres vizeler sadece başvurulan ada için geçerli.

Sadece bir geçiş için geçerli olan vize ücreti 60 euro (yaklaşık 2080 lira).