Ekran karartma cezası verilmişti: Sözcü TV yürütmenin durdurulduğunu duyurdu

Gazeteci İpek Özbey, Sözcü TV’ye uygulanan ekran karartma cezası hakkında mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV’ye 27 Mart’ta 10 gün karartma cezası vermişti.
Sözcü TV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (iBB) odaklı soruşturmalar ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoları ekrana taşımıştı.
RTÜK aldığı ceza kararına gerekçe olarak protestoların canlı yayında verilmesini göstermişti.
Sözcü kararın kanala ulaştığını ve 1 Haziran’dan itibaren 10 gün süreyle Sözcü TV’nin karartılacağını duyurmuştu.
Gazeteci İpek Özbey X’ten mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini duyurdu:
“Sözcü TV’ye karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı geldi. Mahkeme, 10 günlük karartma cezasına ilişkin kararı oybirliğiyle aldı.”
Sözcü TV‘de kararın durdurulduğunu onayladı.