10 gün yok: Sözcü TV 1 Haziran'da kararacak

Sözcü TV, 1 Haziran itibarıyla 10 gün karartılıyor.

Fotoğraf: Sözcü TV

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV’ye 27 Mart’ta 10 gün karartma cezası vermişti.

Karara Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı düzenlenen protestolara ilişkin canlı yayınlar gerekçe gösterilmişti. RTÜK bu yayınlardaki yorumların ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ ettiğini öne sürmüştü.

Sözcü‘nün haberine göre karar kanala ulaştı.

Buna göre Sözcü TV, 1 Haziran itibarıyla 10 gün kararacak.

Kanal aynı maddeden (8/1/b) bir ceza daha alması durumundaysa lisansı iptal edilecek.

6112 sayılı kanunun 8/1/b maddesi şöyle:

“Yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”