Ekonomistler: Türkiye, asgari ücretliler ülkesi oldu

Ekonomistler, son zamla birlikte Türkiye’deki çalışanların yüzde 70’inin asgari ücretli haline geldiğini vurguladı.

Fotoğraf: Reuters

Net asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Çalışma Bakanlığı’na göre Türkiye’de özel sektörde çalışanların yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. Ama işçi örgütlerine göre bu oran yüzde 60’a yaklaşmış durumda.

Ekonomistler, son zamla Türkiye’nin asgari ücretliler ülkesi haline geldiğine dikkat çekti.

Faik Özatay: Rasyonel politika bu olmasa gerek

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Özatay, yoksulluk sınırıyla asgari ücret arasındaki farka işaret ederek ”Rasyonel politika bu olmasa gerek” dedi. Özatay ”Ancak çok düşük ücretle ayakta kalan bir ekonomi yapısı olunca böyle oluyor” dedi.

Asgari ücret 11 402 lira oldu.



Türk-İş dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının Mayıs ayında 33 750 lira olduğunu açıklamıştı.



11 402 nerede 33 750 nerede?



Rasyonel (akla uygun) politika bu olmasa gerek.



Ancak çok düşük ücretle ayakta kalan bir ekonomi yapısı olunca böyle… — Fatih Özatay (@OzatayFatih) June 20, 2023

Mustafa Sönmez: Asgari ücrete talim eden bir ekonomi

İktisatçı Mustafa Sönmez, asgari ücret zammının ‘ağrı kesici’ olabileceğini ama Türkiye’nin ‘asgari ücrete talim eden’ bir ekonomi haline geldiğini belirtti.

11 bin400 tl asgari ücret bir ağrı kesici olabilir ancak

Yarısı asgari ücrete talim eden bir ekonomi haline geldi TR. İşler asgari ücretlik

Vasıflı emek işi yok ki memlekette

Çarık çürük hizmet, inşaat, turizm, dandik sanayi işleri ancak vasıfsız eleman talep ediyor

Mesele burada — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) June 20, 2023

Oğuz Demir: Büyük bir kesimin ücretine hükümet karar verecek

Doç. Dr. Oğuz Demir, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin büyük sorun olduğunu ama siyasetçiler açısından durumun tam tersi olduğunu söyledi.

Asgari ücretli sayısının artması, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi büyük sıkıntı ama siyasetçi için durum tam tersi.



Artık çok daha büyük bir kesimin ücretine hükümet karar verecek. — Oğuz Demir (@droguzdemir) June 20, 2023

Tuğba Özay: Makas açılmaya devam ediyor

Ekonomist Tuğba Özay, 2022’nin başından beri asgari ücretle yoksulluk sınırı arasındaki makasın yükseldiğini söyledi.

Asgari ücret-yoksulluk sınırı makası 2022'nin başından bu yana yükselmeye devam ediyor.



Asgari ücretteki son artışla birlikte; asgari ücret açlık sınırının 1040 TL üzerinde ve yoksulluk sınırının 22 350 TL altında belirlenmiş oldu. pic.twitter.com/DIBEI6KDg0 — Tuğba Özay (@t_ozay) June 20, 2023

Murat Muratoğlu: Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu da zamla birlikte çalışanların yüzde 70’inin asgari ücretli haline geldiğini belirtti.

Asgari ücret "11.402" liraya çıkınca,

ülkede çalışanların yüzde 70'i asgari ücretli oldu.

Budur Türkiye gerçeği! — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) June 20, 2023

Türkiye’de asgari ücretli oranı diğer ülkelerden çok fazla

Türkiye, asgari ücretle çalışanlarının oranında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Örneğin AB ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı Yunanistan’da yüzde 4, Almanya’da yüzde 5, Fransa’da yüzde 8, Polonya’da yüzde 17. Türkiye’ye en yakın orana sahip Romanya’da bu oran yüzde 21.