Ekonomistler: Türkiye, asgari ücretliler ülkesi oldu

Ekonomistler, son zamla birlikte Türkiye’deki çalışanların yüzde 70’inin asgari ücretli haline geldiğini vurguladı.
Net asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Çalışma Bakanlığı’na göre Türkiye’de özel sektörde çalışanların yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. Ama işçi örgütlerine göre bu oran yüzde 60’a yaklaşmış durumda.
Ekonomistler, son zamla Türkiye’nin asgari ücretliler ülkesi haline geldiğine dikkat çekti.
Faik Özatay: Rasyonel politika bu olmasa gerek
Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı Fatih Özatay, yoksulluk sınırıyla asgari ücret arasındaki farka işaret ederek ”Rasyonel politika bu olmasa gerek” dedi. Özatay ”Ancak çok düşük ücretle ayakta kalan bir ekonomi yapısı olunca böyle oluyor” dedi.
Mustafa Sönmez: Asgari ücrete talim eden bir ekonomi
İktisatçı Mustafa Sönmez, asgari ücret zammının ‘ağrı kesici’ olabileceğini ama Türkiye’nin ‘asgari ücrete talim eden’ bir ekonomi haline geldiğini belirtti.
Oğuz Demir: Büyük bir kesimin ücretine hükümet karar verecek
Doç. Dr. Oğuz Demir, asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesinin büyük sorun olduğunu ama siyasetçiler açısından durumun tam tersi olduğunu söyledi.
Tuğba Özay: Makas açılmaya devam ediyor
Ekonomist Tuğba Özay, 2022’nin başından beri asgari ücretle yoksulluk sınırı arasındaki makasın yükseldiğini söyledi.
Murat Muratoğlu: Çalışanların yüzde 70’i asgari ücretli
Sözcü yazarı Murat Muratoğlu da zamla birlikte çalışanların yüzde 70’inin asgari ücretli haline geldiğini belirtti.
Türkiye’de asgari ücretli oranı diğer ülkelerden çok fazla
Türkiye, asgari ücretle çalışanlarının oranında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Örneğin AB ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı Yunanistan’da yüzde 4, Almanya’da yüzde 5, Fransa’da yüzde 8, Polonya’da yüzde 17. Türkiye’ye en yakın orana sahip Romanya’da bu oran yüzde 21.