Ekonomistler Beyonce’yi tartışıyor: Yeni şarkısı istifa çağrısı mı, şimdi iş bırakmanın sırası mı?

ABD’li şarkıcı Beyonce’nin yeni şarkısı ‘Break My Soul’ dinleyicileri böldü. Şarkının sözleri ve zamanlaması tartılışıyor. Tartışanların başında ekonomistler geliyor.

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Break My Soul geçen hafta yayınlanmasına karşın milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Şarkının sözlerinin bir mesaj kaygısı taşıyıp taşımadığı hala tartışılıyor. Bu tartışmanın kaynağında sözlerdeki, “İşimi yeni bıraktım, beni aşırı çalıştırıyorlardı” gibi ifadeler yer alıyor. Şarkının ABD’nin yüksek enflasyonla mücadele ettiği bu dönemde çıkmış olması da ilgiyi arttırıyor.

The Wall Street Journal’ın yazarlarından Neil Shah dünkü yazısında ekonomistlerin şarkıya dair farklı görüşlerine yer verdi:

‘Break My Soul zamanın ruhunu yakalamış’

Chicago Booth İşletme Okulu’ndan Ekonomi Profesörü Steven Davis, “Bu günler seçeneklerinizi değerlendirmek için gerçekten iyi bir fırsat” diyor. Davis, şarkının ABD ekonomisiyle uyumlu olduğunu, bu nedenle de zamanın ruhunu yakaladığını söylüyor. Öte yandan, hafif bir durgunluk olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor ve işçilerin dikkatli olması gerektiğine inanıyor: “Arkadaşlarınızın son altı ayda kolayca iş değiştirmiş olması, önümüzdeki altı ayda da böyle olacağı anlamına gelmez.”

California Üniversitesi’nden Ekonomi Profesörü Brad DeLong ise ekonominin yükselişe geçeceğine inanıyor. Bu nedenle Beyonce’nin şarkısını olumlu bir çağrı olarak değerlendiriyor. İşini bırakmayı düşünenler için içinde bulunduğumuz anın doğru zaman olduğunu söylüyor.

Zaman iş bırakma zamanı değil

ABD ekonomisinde istihdamın yeteri düzeyde olmaması işverenlerin rekabetini artırıyor. Bir süredir işçiler kolaylıkla çalıştıkları işi bırakıp başka bir işe geçebiliyorlar. Öte yandan, FED’in aldığı kararlarla ekonomiyi resesyona sokmadan yüksek enflasyonu değiştiremeyeceğine dair endişeler var. Bu endişelere kapılan ekonomistler için Break My Soul’un çağrısına kulak vermek tehlikeli olabilir.

Texas A&M Üniversitesi’nden ekonomi doçenti Jennifer Doleac, B planı olmayan insanların işlerini bırakmasının bu dönemde doğru olmadığını düşünenlerden. Ekonomik bir krizde, çoğu işverenin mevcut çalışanları işten çıkarmaya başlamadan önce çalışanları işe almayı bırakacaklarını ve bu nedenle resesyona işsiz girmenin son derece riskli olduğunu söylüyor: “Yeni bir gelir kaynağı bulmadan sadece işi bırakmak Beyoncé olmayan çoğu insan için bir seçenek değil.”

Serbest yazar Alexis Oatman da Beyonce’nin ‘tuzunun kuru’ olduğunu düşünenlerden: “Bir milyarderle evli olan, kendisi de perişan durumda olmayan Beyonce’nin işten ayrılmanın kolaylığıyla ilgili duygularına inanmak gerçekten zor. İşini bırakmak gündelik insanlar için o kadar kolay değil.”

‘Mesele çok daha karmaşık’

Ekonomik danışmanlık firması New World Economics’in CEO’su Cliff Waldman’a göreyse mesele iş bırakıp bırakmamaktan çok daha karmaşık: “İşvereninizden ayrılıp ayrılmayacağınız, herhangi bir makroekonomik faktörden çok yaşınıza, işinize ve alanınıza bağlıdır.”

Waldman ‘Break My Soul’la ilgili yorumları gereksiz bulduğunu da ekliyor.

‘Şarkı iş bırakmaya değil yeni bir başlangıca çağırıyor’

Bazı ekonomistler, ‘Break my Soul’un iş bırakmakla ilgili olduğu fikrine toptan karşı çıkıyor. Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Claudia Goldin, “Şarkının insanları işlerini bırakmaya teşvik ettiğini düşünmüyorum” diyor: “Konu işten çok insan gibi görünüyor. Beyonce’nin 40 yaşında ve şarkıda yeni başlangıç yapmak isteyen yaşıtı kadınlara sesleniyor.”