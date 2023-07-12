Ekonomist Şengül: MB kredide normalleşmeyi geciktiriyor

Ekonomist Özlem Derici Şengül, Merkez Bankası’nın ‘sadeleşme’yle ilgili yavaş adımlar atması nedeniyle reel sektörün kaynak aktarma mekanizmasının halen sorunlu çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Seçimler sonrası yeni ekonomi yönetimi ‘rasyonelleşme’ mesajı vermişti. Ancak bu kapsamda yavaş ve şimdilik yetersiz adımların atıldığı düşünüyor.

Bankacılık sektörü kaynakları yeni yönetime rağmen piyasalarda çok fazla bir değişimin olmadığını vurgulamıştı.

Bankacılık sektörü kaynakları TL mevduat faizlerinde gevşeme olsa da kur korumalı mevduat baskısının devam ettiğini, krediye erişim sıkıntısının sürdüğünü anlatmıştı.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan ekonomist Özlem Derici Şengül, MB’nin bankaların kırılganlığıyla ilgili olarak adımlarını yavaş attığını söyledi. Şengül “Şu anda yavaş hareket ettiği için reel sektöre kaynak aktarma mekanizması maalesef halen sorunlu çalışıyor” dedi.

Şengül durumu şöyle anlattı: “Kredi büyümesi aslında enflasyonla mücadele adına görmek istediğimiz bir resim ama reel sektörün nakit akışını, likidite akışını çok ciddi olumsuz etkiliyor. Ekonomide ani durma riskini beraberinde getiriyor. Hem ticari kredilerde hem tüketici kredilerinde şu an geldiğimiz oranlar kamu tarafında çok tehlikeli düzeylerde değil. Kredi büyümesi yine hatırı sayılır düzeylerde ancak özel sektörün ticari kredi büyümesi eksiye döndü. Dolayısıyla işletmeleri beslemesi gereken bir kanal tıkanmış. Adımların ağır ağır atılması kredi mekanizmasının normalleşmesini de geciktiriyor. Bankacılık sistemi çok ciddi bir tahvil stoku tutmaya ve kredi verme konusunda çekimser kalmaya devam ediyor. Bu da iş dünyası, açısından ciddi bir nakit akış problemini beraberinde getiriyor.”