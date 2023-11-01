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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomist Şatıroğlu: Lira varlıklara yatırım yapmamak gerekir

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘enflasyon muhasebesi’ne ilişkin sözlerini ‘irrasyonel zemine dönüş’ olarak yorumladı. Şatıroğlu, “Ne yapmalı” sorusuna “TL varlıklara yatırım yapılmamalı” diye yanıt verdi.

Görsel: Reuters

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyonlu ekonomilerde faaliyet gösteren şirketlerin finansal tablolarının mevcut ekonomik koşullar sebebiyle ne tutarda bir kayıp veya kazançla karşı karşıya kaldığının hesaplamasını sağlıyor.


Şimşek dün, “Enflasyon muhasebesine geçeceğiz, belki finans kuruluşlarına özel onları kapsama almayacağız” demişti.

Ekonomist Şatıroğlu bu sözleri şöyle yorumladı: “Rasyonelleşme buraya kadar. Artık rasyonel zeminden uzaklaşma süreci başladı. İrrasyonel zemine geri dönüyoruz” ve ekledi: “Enflasyon bankalara uğramıyor mu yani? Çok rasyonel bir anlayış.”

Şatıroğlu, “Bu, bankalar (enflasyon muhasebesine geçmelerinden) daha çok vergi verecek demek olmuyor mu?” diye soran bir takipçisine “Evet” diye yanıt verdi.

Ekonomist, “Ne yapmak gerek” diye soran takipçisini de “TL varlıklara yatırım yapmamak gerekir” diye yanıtladı.

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