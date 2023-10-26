Ekonomist Şatıroğlu faiz artışına ‘Hamas zammı’ yaptı

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü ‘Hamas çıkışı’ üzerine Merkez Bankası’nın (MB) faizi 750 baz puan artırması gerektiğini belirtti.

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Erdoğan dün, ABD ve Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak gördüğü Hamas’ı ‘mücahitler grubu‘ diye nitelemişti: “Tüm Batı, Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, Batı’nın sana borcu çok. Ama Türkiye’nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.”

Sonrasında borsa yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetmiş, devre kesici uygulanmıştı. Ekonomistler de Erdoğan’ın açıklamasının ekonomik açıdan zararlarının olacağını dile getiriyor.

MB bugün saat 14:00’te faiz kararını açıklayacak. Piyasanın genel beklentisi faizin 500 baz puan artırılması yönünde. Politika faizi şu an yüzde 30.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu’ndansa faiz çıkışı geldi.

Şatıroğlu önceden, piyasayla parelel olarak MB’nin faizi 500 baz puan artırması gerektiğini düşündüğünü ama Erdoğan’ın ‘Hamas çıkışı’ndan sonra fikrinin değiştiğini dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şatıroğlu şunları dedi: “Merkez Bankası’nın faizi 500 puan arttırması gerektiğini düşünüyordum. Ancak dünkü Hamas hakkındaki açıklamadan sonra bunun 750’den aşağı olmaması gerektiğini düşünüyorum. 500 puan bu şartlarda zayıf kalır. 250 puan borsa için pozitif ama enflasyonla mücadele için kötü olur.”