Ekonomist Gökşen: KKM’ye artacak ilgi TL mevduat faizlerini düşürebilir

Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, kur korumalı mevduatta (KKM) faiz sınırının kaldırılmasının bankaların TL mevduat faizlerinde gerileme yaratabileceğini söyledi.

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Bankalar KKM’de en fazla Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizinin 3 puan üstü kadar faiz verebiliyordu. KKM yatırımcısı döviz kurundaki yükseliş faiz oranını geçtiğinde fark alıyordu. Mevcut politika faizi yüzde 9, KKM faiziyse yüzde 12’ydi. TL mevduat faizlerinin yüzde 30’u aştığı, döviz kurlarının da uzun süredir baskılandığı bir ortamda KKM cazibesini iyice yitirmişti.

Son dönemde KKM’de yatırımlar gerileyince Merkez Bankası, üst sınır uygulamasını kaldıracağını duyurdu.

Gelişme sonrası Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Çakar, KKM’nin dövizden dönen kısmı için getirinin yüzde 17’ye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, KKM hamlesi sonrası TL mevduat faizlerinde gerileme meydana gelebileceğini söyledi.

Gökşen şunları söyledi: “Üst sınırın kaldırılması KKM’nin cazibesini artırır. Tekrar önemli bir enstrüman olarak piyasada değerlendirilmeye başlar. Bunun cazibesinin artması dolayısıyla TL mevduat faizlerinde gördüğümüz seviyelerin bir miktar gerilemesi söz konusu olabilir. Şimdi 30’ları duyuyoruz. Şöyle de düşünmek lazım. Baz etkisiyle de olsa yılın sonunda 40’lara doğru inecek bir enflasyondan bahsediyoruz. Kurda önemli bir şok yaşamazsak enflasyonu yılın ortasında daha düşük bir seviyede görme ihtimalimiz var.

‘KKM’nin daha cazip olduğu bir düzlem yaratıldı’

Enflasyonun bir miktar daha düştüğü ortamlarda alternatif yatırım araçları biraz daha ön plana çıkabiliyor. İşte biz yeni bir şey ürettik KKM diye ve bu makroihtiyati önlem ve üst tavanın kaldırılmasıyla beraber tekrar cazip hale getirdik. Bu biraz hisse senedi piyasası için aksak bir döneme neden olabilir. 2022’de borsada alternatifsizlik diyorduk şimdi KKM’nin daha cazip olduğu bir düzlem yaratıldı. O yüzden de hisse senedi piyasası açısından biraz volatiliteye neden olabilir.”