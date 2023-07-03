Ekonomist Ağaoğlu: Piyasada kanama devam ediyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın iki hafta önceki toplantısında önemli bir değişim fırsatının kaçtığını belirterek ”Kanama devam ediyor” dedi.

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Merkez Bankası’nın beklentinin altında kalan faiz artışı sonrası piyasalardaki bekleyiş sürüyor. Bankalara yönelik ‘liralaşma’ düzenlemelerinde de gevşeme gelse de uzmanlar daha büyük değişimler gerektiğini söylüyor.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ali Ağaoğlu, MB’nin kararını şöyle eleştirdi: ”Kısa vadeli, günü kurtaran çözümler, orta ve uzun vadede canımızı çok daha fazla yakan maliyetler haline geliyor. Yapmanız gereken şey Körfez’de ya da başka yerlerde yapacağınız temaslarla ülkeye 5-10 milyar dolar daha sokmak mı, yoksa ‘çöp’ seviyesine düşme riski olan kredi notunuzu yükseltecek adımlar atmak mı?”

Yeni başkanlı MB’nin ilk toplantısında değişim fırsatını kaçırdığını ve risklerin devam ettiğini söyleyen Ağaoğlu, ”O zaman doğru ve yeni bir rotaya girildiği piyasalara iyi anlatılmalı. Piyasaları yönetmek gerçekten zanaatkarlık gerektiriyor. Henüz kanama devam ediyor” dedi.