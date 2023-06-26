Ekonomist Ağaoğlu: Borsaya ‘akbaba’ fonlar gelebilir

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın faiz kararının yetersiz olduğunu belirterek yabancı yatırımcının Türkiye’de risk görmesi nedeniyle döviz girişinin olmayacağını söyledi. Ağaoğlu borsa kısmındaysa ancak ‘akbaba’ olarak tarif edilen fonlardan giriş bekliyor.

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Seçimler sonrası piyasa, ‘rasyonel’ politikalar için gözünü Merkez Bankası’nın kararına dikmişti. Ancak beklenen düzeyde bir artış gelmedi ve faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Uzmanlara göre MB, bu kararla hem zaman kaybetti hem de ‘mesaj’ fırsatını kaçırdı.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ali Ağaoğlu, Türkiye’nin kredi notunun ‘junk’ (yüksek riskli) seviyesine düşme riskinin olduğunu belirterek MB’nin kararını eleştirdi. Ağaoğlu’na göre yabancı yatırımcı, bu riski gördüğü için döviz kısmına giriş yaşanmayacak.

Ağaoğlu’nun borsa kısmındaki beklentisiyse şöyle: ”Potansiyeli enflasyonla birlikte düşündüğümüzde, yüzde 9,5-10 gibi bir faiz değil ama 25-30 gibi dolar faizi hedefiyle ve bunun yüzde 5’ini 10’unu kur tarafına feda edeceğinizi düşünseniz bile en azından 15, 20 gibi bir dolar kazancı hayal ediyorsanız gelirsiniz. Ama bunu yapanlar düzenli ve uzun süre gelecek olan kalıcı bir yabancı sermaye midir, hayli şüpheliyim. Bizim “akbaba” tabir ettiğimiz, hızlı hareket eden, büyük getirirler peşinde koşan fonlar gelebilir. Bize onlar mı lazım, soru işareti. Yürekleri hakikaten bir serçe kadar ürkektir, çabucak kaçarlar. Yani hiçbir riski almak istemezler.”