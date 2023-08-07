Ekonomist Ağaoğlu: MB’nin 24 Ağustos toplantısı çok kritik

Ekonomist Ali Ağaoğlu, enflasyon güncellemesinin yapıldığı bir ortamda Merkez Bankası’nın 24 Ağustos’taki toplantısının çok kritik olduğunu söyledi.

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Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı. Temmuzda aylık enflasyonsa yüzde 10’a yakın bir artış gösterdi. Piyasalar, bu veri ve tahminleri gerçekçi olarak niteledi.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ali Ağaoğlu, ‘radikal’ bir enflasyon tahmininin yapıldığı ortamda faiz kararının verileceği 24 Ağustos’un çok kritik olduğunu söyledi.

Ağaoğlu şunları söyledi:

*Çok net mesaj verecek. Enflasyon beklentilerini düzeltmeden, faizi dengeye oturtmadan insanlara ne söylerseniz söyleyin; ikna olmayacaklar. Hepimizin problemi bu. Ne ödediğimize bakmıyoruz artık. Çünkü artık ucuz nedir, pahalı nedir bilmiyoruz. Enflasyon beklentilerimizi çıpalamadan da zor. Kademeli faiz artışından kaybedilen vaktin çok pahalı olduğuna inanıyorum.

*Aslında yüzde 58 yıl sonu tahminiyle yüzde 40 gibi bir seviyede olması lazım. Önce dengeyi kurmak gerek. Sonra kademeli olarak ince ayar yapılır. 38 mi, 41 mi? Kademe dediğin orasıdır. Hükümet gözünü kırpmadan fiyat artışları, vergi artışları yaparken para politikasının kademeli olması çok anlamlı gelmiyor.