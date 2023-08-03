MB’nin net rezervlerinde seçimden bu yana en hızlı düşüş

Merkez Bankası’nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 10,9 milyar dolara geriledi.

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MB’nin brüt rezervlerinde artış devam ederken, net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti.

Brüt rezervler 28 Temmuz haftasında 113,8 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 113,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Net rezervlerse geçen hafta itibariyle 2,8 milyar dolar gerilemeyle 10,9 milyar dolara düştü.

Bloomberg’e göre böylelikle net rezervlerde 26 Mayıs haftasından bu yana en sert düşüş kaydedildi.

Swap hariç net rezervlerde de düşüş kaydedildi. 28 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler eksi 50,6 milyar dolar oldu. Önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 50,2 milyar dolardaydı.