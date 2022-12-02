Ekonomist Ağaoğlu: Asgari ücret zammının getireceği ‘rahat ortam’ uzun sürmez

Ekonomist Ali Ağaoğlu, asgari ücretin yüksek bir düzeye çıkmasına rağmen enflasyon nedeniyle ‘rahat’ ortamın çok uzun sürmeyeceğini söyledi.

Asgari ücret için toplantılar 7 ve 14 Aralık’ta (AA)

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık’ta yapılacağını bildirdi. Türk-İş’in kasım için hesapladığı açlık sınırıysa 7 bin 786 lira. Atalay, kırmızı çizgilerinin bu sınır olduğunu belirtti.

Ancak zam gelse de ‘rahatlama’ enflasyon nedeniyle uzun sürmeyebilir.

Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalında Hakan Güldağ’la tartışmaları değerlendiren Ağaoğlu şunları söyledi: ”Asgari ücretin yüksek çıkması tüketiciler için rahatlatıcı olabilir. Ama ‘rahat’ ortamın çok uzun sürmesini beklememeliyiz. İTO’nun açıkladığı İstanbul’un kasım enflasyonu aylık 3,1 geldi. Yıllık baktığımızda 105,6. Yani yüzde 100’ün üzerinde enflasyon. Evet artış hızı düşüyor ama enflasyonla yaşamaya devam ediyoruz. Enflasyon sıfır olsa bile geçen senenin kayıplarını geri almanız hayli zor. Üretim ve işveren maliyeti tarafı bir sıkıntı, bu nedenle bahsettiğin tablonun yaşanması normal.”