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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomi yönetimi, faiz artırırken reel sektörü düşünmüş

İddiaya göre, faiz yüzde 20 veya yüzde 40’a kadar çıkarılabilirdi ancak reel sektörü vurmamak ve büyümeyi sekteye uğratmamak için yüzde 15 olarak belirlendi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Uzun süredir beklenen faiz artışı dün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Ama yeterli bulunmayan bu faiz artışı  dövizde ‘ters’ etki yaptı. Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL gece saatlerindeyse 25,46 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı. Avro kurundaysa 27,88 TL seviyesi görüldü. 


‘Yüzde 40’a kadar çıkarabilirdi’

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ‘ekonomi yönetimindeki üst düzey kaynakları’yla yaptığı görüşmeden notları bugünkü yazısında aktardı.

Fırat’ın aktardığı bazı notlar şöyle:

*Merkez Bankası faizi yüzde 20’nin üzerine çıkarabilirdi ya da bazı yatırım bankalarının söylediği gibi yüzde 40’a. Ancak bu durumun ilk etkileri reel sektörü vurmak olacaktı. Ayrıca siyaseten de, hükümet için en önemli konu olan büyüme ciddi sekteye uğrayacaktı.

*Her bir puanlık artışın ne tür etkilerinin olacağı, eldeki tüm ekonomik verilerle analiz edildi. O nedenle “dengeli” bir artış oldu diyorum.

*Diğer yandan, bu karar vatandaştan şirketlere kadar herkesin alacağı kredileri, bankalara yatıracağı mevduatı, üretim için yapılacak yatırımları etkileyecek bir veri.

‘Devamı gelecek’

*Merkez Bankası muhtemelen bunun devamını da getirecek. Ancak hızlı hızlı değil, diğer alanlarla uyumlu şekilde kademeli olarak gideceği noktaya ulaşacak.

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