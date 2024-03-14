Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı’ndan olumlu görüş alınması koşulu getirildi.

Bakanlığın olumsuz görüş bildirilmesi durumunda revize edilen fiyatlar tekrar bakanlığın görüşüne sunulacak.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

TRT’nin aktardığına göre bu yönetmelikle birlikte ekmek ve simit fiyatı, il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.

Bu komisyon ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odasıyla ilgili odanın temsilcilerinden oluşacak.

Fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanacak.

Ancak, bakanlığın olumsuz görüş bildirilmesi durumunda birlik, yeni tarife talebini gerekçeleriyle birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar bakanlığın görüşüne sunacak, karar görüşün alınmasından sonra onaylanacak.