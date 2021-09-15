Ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların teorik ve uygulama sınavları ve ehliyet sınavlarında görev alacak aşı olmamış öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakanlık tarafından, Covid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

Yazıda, özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumlarıyla ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.

Sürücü kursları ve çeşitli kursların uygulama sınavlarına ilişkin Covid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı: “Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların teorik ve uygulama sınavları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak, şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecektir.”