Ehliyet sınavında kameralı kopya düzeneğiyle yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde, ehliyet sınavı sırasında kamera, cep telefonu ve kablosuz kulaklık kullanarak kopya çektiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Ehliyet sınavının yapıldığı okulun görevlileri bir adayın kopya çektiğini görünce polise bilgi verdi.
Okula sevk edilen polis ekipleri, sınava giren N.K.’nin (39) üst aramasında, giydiği korsenin arasına gizlenmiş kamera düzeneği, belindeki torbada cep telefonu, taşınabilir modem ve kablosuz kulaklık buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, kopya düzeneğini 20 bin lira karşılığında B.Ç.’ye (27) hazırlattığını, sınav öncesinde 12 bin lira ödeme yaptığını iddia etti.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adresinde bulunamayan B.Ç. aranıyor.